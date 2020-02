In piazza contro i vitalizi, cerca il pullman dalla tua Regione! – #MaiPiùVitalizi

Il 15 febbraio a Roma, scendiamo in piazza! Contro chi non si accontenta mai e sta facendo una battaglia senza esclusione di colpi per far ritornare i vitalizi.

Proprio quel privilegio odioso che avevamo abolito sostituendolo con un trattamento contributivo, quello che hanno tutti i comuni mortali. Nessuno di loro è rimasto senza reddito ed è stata anche prevista una soglia minima di dignità. Non basta, vogliono restaurare i ricchi assegni che si assegnarono da soli negli anni ’50.

Non si fermano davanti a nulla che non sia il loro interesse personale. Noi non guardiamo gli interessi di pochi, ma l’interesse di tutti.

Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per abolirli, ma non è stato sufficiente. Ora siamo impegnati affinché sui ricorsi non si proceda con forzature e abusi, ma serve anche un esercito di cittadini in piazza. Dobbiamo far sentire tutta la pressione di un gran numero di persone che fanno sacrifici ogni giorno e non hanno alcuna voglia di assistere ad un nuovo schiaffo delle istituzioni verso i cittadini.

In questi giorni assistiamo a incredibili dichiarazioni di alcuni ex parlamentari ricorsisti e dei loro avvocati che sfornano indignazione e rabbia per i loro diritti violati. Quando invece decisero di riservare a pochi privilegiati parlamentari importi stellari a spese della collettività, nessuna indignazione muoveva le loro azioni.

• CERCA QUI IL PULLMAN DELLA TUA REGIONE E PRENOTA UN POSTO •

Ci vediamo sabato 15 febbraio a Roma, in Piazza Santi Apostoli dalle 14:00!

Ti aspettiamo!