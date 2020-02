INSIEME SIAMO UNA FORZA, lo dimostriamo ancora una volta tutti uniti!

Inizia l’ultima settimana di incontri in vista delle Suppletive per il Senato di Domenica 23 Febbraio.

Con Vito Crimi e Danilo Toninelli dietro lo striscione “Insieme Siamo Una Forza” ricordo a tutti che mancano pochi giorni a domenica 23 febbraio, giorno in cui saremo chiamati alle urne per le suppletive per il Senato della Repubblica, l’unico voto che davvero conta è per il MoVimento 5 Stelle.