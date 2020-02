Il 15 febbraio in piazza contro i vitalizi! – #MaiPiùVitalizi

Significa Beppe Grillo quando dalla Piazza di San Giovanni lesse le Parole Guerriere, quando ci chiamò a essere cittadini con gli elmetti. Ma noi siamo ancora cittadini con gli elmetti. La guerra che abbiamo iniziato dieci anni fa è ancora in corso. Una guerra gentile sì, ma pur sempre una guerra. Contro soprusi e privilegi, contro la casta. Contro chi non si accontenta mai. Vogliono tutto!

La vecchia classe politica è una zavorra. Si vogliono tenere i vitalizi. Si vogliono tenere le poltrone. Non si fermano davanti a nulla che non sia il loro interesse personale.

Il MoVimento 5 Stelle durante questa guerra ha vinto tante battaglie e ne ha persa qualcuna, ma questo non ci consente di arrenderci, per nessun motivo. Non ci permette di fermarci.

Noi non guardiamo – come questi signori – gli interessi di pochi, ma l’interesse di tutti. Dobbiamo portare il Paese nel futuro, insieme. Migliorando la vita e la quotidianità di tutti.

Serve un esercito di cittadini con l’elmetto che chiamiamo in piazza per fermare l’odioso privilegio dei vitalizi. Perché, va detto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ma non basta. Cercano di trovare appigli, non si arrendono, si vogliono tenere i vitalizi.