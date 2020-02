Gli appuntamenti del weekend con i Portavoce del MoVimento 5 Stelle

I Portavoce del MoVimento 5 Stelle sono sui territori tutti i fine settimana e sono tantissimi gli appuntamenti in cui è possibile incontrarli e confrontarsi con loro.

Per restare sempre aggiornati, consulta il portale eventi, vai su: partecipa.ilblogdellestelle.it.

Questo weekend ci attende una grande manifestazione a Roma, in piazza Santi Apostoli, per dire tutti insieme #MaiPiùVitalizi! Vieni anche tu, in piazza a Roma contro la casta e i suoi privilegi.

Ecco gli altri appuntamenti di questo weekend con il Movimento 5 Stelle in giro per l’Italia:

Dal 10 febbraio al 20 marzo

Aperto un punto di raccolta a Milano per l’iniziativa “Dona un libro: parole luminose dietro le sbarre”.

Venerdì 14 febbraio

A Nardò (LE) e a Collepasso (LE) ci saranno due eventi di Facciamo EcoScuola, mentre il #CanvasTour della Scuola Open Comuni sarà a Venosa(PZ) e a Potenza

Sabato 15 febbraio

Valentina Palmisano terrà un incontro ad Ostuni (BR) sul Reddito di Cittadinanza, mentre Facciamo EcoScuola sarà a Cuneo e il #CanvasTour a Maglie (LE)

Domenica 16 febbraio

Saremo con Facciamo EcoScuola a Ostuni (BR) e con il #CanvasTour a Trani (BT)

Lunedì 17 febbraio

Ci sarà tempo per un altro appuntamento del #CanvasTour in Puglia, a Taranto