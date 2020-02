Gli appuntamenti del weekend con i Portavoce del MoVimento 5 Stelle

I Portavoce, i membri del Governo e i Facilitatori del MoVimento 5 Stelle sono sui territori tutti i fine settimana e sono tantissimi gli appuntamenti in cui è possibile incontrarli e confrontarsi con loro.

Per restare sempre aggiornati, consulta il portale eventi, vai su: partecipa.ilblogdellestelle.it

L’emergenza sanitaria che coinvolge principalmente il nord del Paese, ci ha costretti ad annullare alcuni eventi, trovi tutte le informazioni sul portale, all’indirizzo di ciascun appuntamento.

Dal 10 febbraio al 20 marzo è aperto un punto di raccolta a Milano per l’iniziativa “Dona un libro: parole luminose dietro le sbarre”.

Venerdì 28 febbraio

Leonardo Aldo Penna sarà a Palermo e Francesca Anna Ruggiero sarà a Palombaio (BA).

Sabato 29 febbraio

Giuseppe L’abbate sarà a Polignano e Luigi Di Maio sarà a Battipaglia (SA).

Francesca Anna Ruggiero sarà a Bitonto (BA), mentre a Frignano (CE) verrà inaugurata Agorà a 5 Stelle con Luigi Di Maio, Laura Castelli, Carlo Sibilia, Giuseppe Buompane e altri Portavoce locali.

I Facilitatori Regionali saranno in Sardegna a Tramatza (OR), nel Lazio a Rieti e a Viterbo e in Calabria a Girifalco (CZ).

Domenica 1 marzo

I Facilitatori Regionali saranno nel Lazio a Latina e a Frosinone e in Sicilia a Misterbianco (CT).

Lunedì 2 marzo

I Facilitatori Regionali saranno in Calabria a Reggio Calabria e in Lombardia a Mantova, mentre Leonardo Aldo Penna sarà a Palermo.

