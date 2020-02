Facciamo Ecoscuola, ultimi giorni per aderire. Portiamo la sostenibilità in classe

Manca poco e l’occasione è ghiotta: la scadenza per consegnare i progetti è fissata per il 29 febbraio. E ai 3 milioni ricavati dalle restituzioni volontarie dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle, si sono aggiunti i soldi provenienti dai portavoce pentastellati di alcuni Consigli regionali: 200.000 euro dal Lazio, 40.000 dall’Emilia Romagna, 20.000 dal Friuli Venezia Giulia e dalla Basilicata, 10.000 da Liguria e Trentino Alto Adige.

Un sostanzioso budget messo a disposizione per idee che promuovano la sostenibilità e l’educazione ambientale a scuola, partendo dai bisogni e dalle esigenze del proprio istituto. “Facciamo EcoScuola” è un’importante opportunità per tutte le scuole pubbliche statali primarie e secondarie di primo e secondo grado d’Italia.

Una possibilità per finanziare progetti che abbiano almeno una delle seguenti finalità: riduzione dell’impronta ecologica tramite l’efficienza energetica e impianti di energie rinnovabili; interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici; diffusione della mobilità sostenibile; percorsi formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale; rigenerazione degli spazi scolastici; giornate dedicate alla promozione della sostenibilità.

L’importo varia a seconda della finalità perseguita; ciascuna scuola può ricevere fino a un massimo di 20mila euro. Tra l’altro, presentare il progetto è semplicissimo e senza alcun iter burocratico: sarà sufficiente cliccare qui e allegare la documentazione richiesta nel link dell’iniziativa.

Saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau a votare i progetti che preferiscono nella loro regione di appartenenza. Quelli più votati riceveranno l’importo in base alla tipologia di intervento. Ciascuna scuola può richiedere anche somme inferiori rispetto ai tetti stabiliti per le diverse tipologie di progetto.

Partecipa anche tu al cambiamento. Insieme si può.

Per altre informazioni e/o chiarimenti, è possibile inviare una mail all’indirizzo: facciamoscuola@movimento5stelle.it