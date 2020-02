Facciamo EcoScuola: ancora due settimane per presentare i progetti!

Quante volte vi è capitato di entrare in un edificio pubblico, tanto più una scuola, e pensare che sarebbe necessario un intervento, per esempio di messa in sicurezza o di rigenerazione di quegli spazi?

E quante volte vi è capitato di pensare che si sprecano tanti soldi per opere o attività inutili, quando invece le scuole dove vanno i nostri figli avrebbero bisogno come il pane di maggiori risorse per interventi migliorativi o per realizzare progetti?

Bene, quel pensiero – così semplice eppure così vero – grazie ai portavoce del MoVimento 5 Stelle oggi può diventare realtà.

Grazie infatti alle restituzioni volontarie di parte dei loro stipendi, le scuole pubbliche italiane possono partecipare all’iniziativa “Facciamo EcoScuola”, presentando un progetto che promuova la sostenibilità e l’educazione ambientale, e ricevere fino a 20.000 euro.

Presentare il progetto è semplicissimo: basterà compilare un form cliccando QUI e allegare la documentazione richiesta nel link dell’iniziativa .

C’è tempo fino al 29 febbraio!

Siamo gli unici a compiere un gesto del genere: tagliarci lo stipendio e donare soldi (che i politici dei partiti intascano) alle scuole italiane.

Ne siamo orgogliosi, perché sobrietà e riduzione dei costi della politica, sostenibilità ambientale e istruzione sono i pilastri della nostra azione politica.