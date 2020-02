Davide Casaleggio a Porta a Porta: il potere di cambiare le cose

“Ieri sera sono stato a Porta a Porta per rispondere alle domande che molte persone si fanno e per raccontare il mio punto di vista.

Non mi appassionano i discorsi sulle tifoserie, sulle correnti o sulla spartizione di potere.

Il potere non é una risorsa limitata come il numero di poltrone da occupare, ma é il potere di cambiare le cose, limitato solo dalla nostra immaginazione. Credo che la partecipazione diretta dei cittadini, sviluppando strumenti che la consentano, sia la soluzione per ampliarlo.

Quello che ritengo veramente importante è lavorare sulle idee. Sopratutto se sono tanto ribelli da sovvertire lo status quo e rendere l’Italia un Paese migliore. Il MoVimento 5 Stelle è nato mettendo al primo posto le idee, i progetti e le battaglie che danno un senso al nostro essere cittadini attivi, al nostro essere comunità.”

Davide Casaleggio