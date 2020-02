Coronavirus, il primo pacchetto di aiuti del Governo per le imprese

Martedì al Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo incontrato le categorie produttive, e assieme a loro abbiamo individuato un set d’interventi che attueremo a breve.

In sintesi, ecco in cosa consiste il primo pacchetto di norme messe a punto dal MiSE per tutte le imprese ubicate nei comuni colpiti:

rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI: potenziamo il fondo portandolo a 750 milioni di Euro e diamo priorità automatica di accesso alle imprese site all’interno della zona rossa, riconoscendo il massimo della garanzia concedibile (80%) e prevedendo la gratuità degli oneri della pratica;

sospensione dei pagamenti dei premi assicurativi;

sospensione dei pagamenti di bollette elettriche, idriche e gas;

sospensione dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuti alla Camera di Commercio;

sospensione del versamento corrisposto ai fondi mutualistici del 3% degli utili di esercizio;

proroga dell’entrata in vigore delle procedure di allerta per tutte le PMI;

sospensione dei pagamenti nei confronti di Invitalia sul rientro di finanziamenti e contributi agevolati, relativi soprattutto a imprenditoria giovanile e femminile;

proroga di tutti i bandi aperti per l’accesso alle misure incentivanti del Ministero dello Sviluppo Economico;

in accordo con ABI e MEF, la sospensione delle rate dei mutui bancari per imprese e famiglie.

Con il Ministero dell’Economia e delle Finanze si stanno valutando le indennità per danno diretto e indiretto, che attueremo con un secondo pacchetto più ampio assieme ad altre misure.