Coronavirus, ecco i dati corretti e ufficiali sul fenomeno in Italia

Come ministero degli Esteri siamo impegnati a diffondere all’estero i dati corretti sulla reale dimensione del coronavirus in Italia. E questa immagine realizzata dall’Unità di Crisi restituisce la realtà dei fatti, contro ogni allarmismo e informazione imprecisa diffusa in questi giorni.

Come potete vedere, e l’ho spiegato anche oggi alla stampa estera, è interessato solo lo 0.1% dei comuni italiani, nonché lo 0,05% del territorio nazionale.

Le persone in quarantena rappresentano invece lo 0,089% della popolazione italiana. E anche in Lombardia e Veneto parliamo di aree ristrettissime (0,5% del territorio lombardo, 0,2% territorio veneto).