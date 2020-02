Con Antonella Laricchia per liberare la Puglia!

Ciao a tutti,

sono Antonella Laricchia e sono la Candidata Presidente del M5S per la Puglia alle elezioni regionali 2020.

Spesso, abbiamo visto i politici del nostro Paese e della nostra regione prendere decisioni ponendosi come obiettivo il consolidamento della loro carica e la crescita, più rapida possibile, del loro consenso, dei voti.

Seguendo queste logiche, si sono decise e si decidono ancora oggi molti aspetti della sanità, come la nascita, la morte o la sopravvivenza di un ospedale, e dei servizi nei settori strategici come l’agricoltura, si vedano le politiche di assunzioni, controlli e consulenze nei Consorzi di Bonifica e Arif, l’Agenzia regionale che si occupa di foreste e irrigazione.

Ciò che proponiamo noi è un modello completamente diverso che si pone come obiettivo delle proprie scelte il benessere dei cittadini, grazie anche all’uso dei dati.

A indicare la scelta giusta per le sorti di un reparto, devono essere i dati epidemiologici e le liste d’attesa, che indicano quali sono le sofferenze dei cittadini di un territorio, e non le amicizie di un primario, che rappresentano se mai le preoccupazioni politiche di qualche politico locale.

Il numero e il tipo di assunzioni in Arif devono partire da un rilevamento del fabbisogno degli agricoltori che avvia una programmazione rapida ed efficiente e non invece, come adesso, le pressioni clientelari di qualche consigliere regionale. Tutto ciò ha prodotto solo disservizi e precariato.

In questi anni di opposizione in Consiglio Regionale abbiamo lavorato sodo su tutti i fronti con diverse denunce, alcune diventate di rilevanza nazionale come è successo per i vitalizi, il palazzo della morte e le plafoniere d’oro della nuova sede del Consiglio regionale, e numerose proposte come il Reddito Energetico, la Banca della Terra, lo psicologo a scuola e il Bilancio Civico regionale, finalmente accessibile e trasparente.

La politica del M5S si rivolge continuamente alle persone.

Io ci credo molto e per questo, se diventerò Presidente della regione Puglia lavorerò sodo affinchè ci sia massima trasparenza delle attività politiche e partecipazione dei cittadini. Questo è possibile grazie all’innovazione delle possibilità informatiche e di rete su cui punteremo tanto e a beneficiarne saranno i cittadini ma anche le imprese e le pubbliche amministrazioni del territorio.