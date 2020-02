Carla Ruocco Presidente della Commissione sulle banche: ora fuori la verità!

Ci siamo. Dopo mesi di tentennamenti e di bastoni tra le ruote, finalmente è stato votato il Presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche ed è la nostra Carla Ruocco!

La Commissione da noi presieduta avrà come obiettivo quello di assicurare che la stretta vigilanza e l’assoluta trasparenza portino all’affidabilità degli istituti finanziari e delle relative gestioni.

Su 4.287 mld di ricchezza finanziaria posseduta dalle famiglie italiane, ben 1.371 mld sono depositati sui conti correnti; le imprese hanno tenuto immobilizzati 340 mld in titoli immediatamente convertibili e contante.

Bisogna indagare sul sistema bancario e creditizio in modo serio e approfondito, senza sconti per nessuno! Solo così si potrà infondere la fiducia che i risparmiatori italiani meritano, da sempre virtuosi.

Quello bancario è uno dei settori nevralgici più importanti dell’economia del Sistema Paese, se non il più importante.

Negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008 il nostro sistema bancario, pur essendo stato colpito in modo marginale nella fase iniziale, ha visto il proprio stato di salute aggravarsi. In particolare sono cominciati ad emergere problemi legati ai cosiddetti crediti deteriorati, ossia crediti difficilmente esigibili e frutto, in certi casi, di politiche clientelari da parte dei manager delle banche, che poi hanno portato ai crack bancari con relative truffe ai danni di migliaia di risparmiatori.

Ora è il momento della trasparenza e della chiarezza, a tutela di milioni di risparmiatori, di famiglie e di imprese.

Non deluderemo le loro attese.