5 Stelle News, è arrivato il n°2 di febbraio! SCARICALO ORA!

È arrivato il secondo numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle.

Un resoconto delle notizie più importanti pubblicate sul Blog delle Stelle per conoscere le principali iniziative dei portavoce del MoVimento all’interno e all’esterno delle istituzioni; gli eventi, le battaglie, i provvedimenti del Governo per migliorare la vita di tutti i cittadini italiani.

Lo puoi scaricare e leggere in formato digitale, inviarlo ai tuoi amici su chat e social network oppure puoi stamparlo e leggerlo in formato cartaceo.

IN QUESTO NUMERO:

non potevamo non parlare dell’emergenza Coronavirus, una situazione da gestire con la massima responsabilità da parte di tutti, istituzioni, media e ogni singolo cittadino. Abbiamo realizzato anche un breve resoconto su un’altra tematica di stretta attualità come il decreto Milleproroghe: a pagina 2 troverete un breve resoconto dei principali provvedimenti contenuti nel decreto approvato il 20 febbraio alla Camera e ora in attesa del passaggio al Senato.

Uno spazio speciale lo abbiamo dedicato alla norma sulle RC Auto voluta dal MoVimento 5 Stelle, che permetterà a milioni di famiglie di risparmiare sulla polizza assicurativa. Scopri come leggendo 5 Stelle News! In questo secondo volantino non poteva mancare spazio per parlare, ancora, delle battaglie che stiamo conducendo contro il ritorno dei vitalizi, sulle concessioni di Autostrade e per ricordare a tutti i cittadini che il 29 marzo si terrà il referendum nel quale saremo chiamati a votare per tagliare, finalmente, il numero dei parlamentari!

Spazio anche alle storie dei territori con uno speciale su “Storie Guerriere”, la rubrica del Blog delle Stelle che ogni week end racconta le migliori iniziative realizzate da attivisti e portavoce locali del MoVimento.

Ricorda: un cittadino informato, è un cittadino libero!