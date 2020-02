29 marzo referendum per il taglio dei parlamentari: scarica il volantino

Manca poco più di un mese al 29 marzo, giorno in cui si terrà il referendum confermativo della riforma del Movimento 5 Stelle che taglia il numero dei parlamentari. Il voto del popolo dovrà confermare o meno il taglio delle poltrone dalle attuali 945 a 600 totali (200 senatori e 400 deputati).

Il referendum non avrà quorum, sarà sufficiente che il numero dei SI superi quello dei NO. Anche per questo siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo per essere di più di chi, sottotraccia, si sta organizzando per cercare di salvare le poltrone che noi vogliamo tagliare.

Siamo tutti coinvolti: attivisti, portavoce, simpatizzanti. Dobbiamo informare il maggior numero possibile di persone sul referendum e sull’importanza di andare a votare SI. Gli obiettivi principali della riforma costituzionale del Movimento 5 Stelle sono chiari: semplificare, rendere il Parlamento più efficiente, migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni, risparmiare ed eliminare sprechi che allontanano lo Stato dai bisogni delle persone. Il taglio delle poltrone ci farà risparmiare 100 milioni l’anno, ossia circa 300 mila euro al giorno, 1 miliardo in 10 anni.

Abbiamo il dover di divulgare il più possibile il messaggio e dire chiaramente che i cittadini italiani sono di fronte ad un’occasione storica. ORA O MAI PIÙ!

SCARICA QUI il volantino e diffondi questo messaggio di democrazia.

Abbiamo il Parlamento con il più alto numero di parlamentari elettivi in Europa. È tempo di avere istituzioni più moderne ed efficienti. Il 29 marzo #VOTASI!