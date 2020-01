Scuola Open Comuni: prosegue il percorso per le amministrative 2020

Prosegue il percorso per presentare la lista nel proprio Comune in vista delle amministrative 2020.

Coloro che intendono proporre la loro candidatura a Sindaco (ed un loro eventuale sostituto) dovranno compilare il profilo Attivista su Rousseau e possono presentare la propria proposta di candidatura alle prossime amministrative 2020 compilando questo form entro le ore 9:00 del 9 gennaio 2020.

Nel giorno successivo alla compilazione del form, tutti coloro che avranno presentato la propria proposta di candidatura a Sindaco riceveranno le indicazioni per poter partecipare alla fase 2: l’appuntamento con tutti i candidati Sindaco e un sostituto a Roma.

Nelle giornate del 9 e 10 gennaio si terranno, infatti, a Roma incontri individuali e attività di formazione dedicate ai candidati Sindaco per le prossime amministrative. L’obiettivo sarà quello di “scattare una fotografia” delle esigenze di ogni gruppo locale in modo da poter attivare, attraverso il Team del Futuro e i futuri facilitatori regionali, dei percorsi di supporto specifici per ciascuna realtà territoriale.

Tutti coloro che avranno confermato tempestivamente la volontà di partecipare all’appuntamento a Roma, riceveranno i dettagli sulla fascia oraria all’interno della quale saranno coinvolti per le attività di formazione e per l’incontro individuale.

Per tutti i Comuni che andranno al voto nel 2020 non per scadenza naturale e che non siano riusciti a individuare un candidato sindaco entro il 9 gennaio,verrà previsto e comunicato successivamente un percorso differente.