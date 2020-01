Restituzioni: numeri vs chiacchieroni

Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica i cui eletti restituiscono, o meglio dire donano, parte del loro stipendio!

Le restituzioni sono per noi motivo di orgoglio. Non è solo una bandiera, è uno strumento concreto e costruttivo attraverso il quale stiamo realizzando il riavvicinamento tra politica e cittadini: dai costi della casta al servizio per il bene della comunità. La politica si può fare anche senza il finanziamento ai partiti e con stipendi più ridotti rispetto a quelli che la politica si è auto elargita.

Il resto sono chiacchiere, veleni e illazioni di chi cerca di abbatterci perché abbiamo una colpa: l’unica forza politica che il sistema non riesce a inglobare. Quanto gli piacerebbe che ci togliessimo di mezzo e li facessimo tornare liberi di fare i loro comodi. Al solo scopo di fare chiarezza e in nome del principio di trasparenza, sulle restituzioni si precisa che fino ad ora i portavoce del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni nazionali, regionali ed europee hanno restituito in totale oltre 106 milioni di euro. Di questi, circa 26 milioni sono stati destinati al microcredito per le imprese, grazie al quale sono state finanziate più di 6 mila attività che, a loro volta, hanno generato oltre 14 mila posti di lavoro (dati in aggiornamento perché in crescita).

Relativamente al conto destinato ai versamenti dei portavoce,il saldo disponibile a fine 2019 al netto degli impegni già presi è di 2.251.857,52. 3 milioni di euro sono già destinati al progetto “Facciamo Scuola”, progetto che ha già consentito decine di interventi educativi e strutturali in tanti istituti scolastici italiani. 590.500 euro andranno invece al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: il versamento della somma avverrà a breve.

Questi sono i fatti, questo è l’uso che viene fatto delle restituzioni dei portavoce del MoVimento 5 Stelle.

E poi c’è chi blatera.

Tutti i dati aggiornati sono consultabili a questo link: https://www.tirendiconto.it/parlamento/riepilogo_generale.php