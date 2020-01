Presenta il tuo progetto per facciamo EcoScuola. La scadenza è il 29 febbraio!

Manca esattamente un mese alla scadenza del progetto “Facciamo EcoScuola“.

Con questa iniziativa le scuole di tutta Italia hanno la possibilità di ricevere un finanziamento grazie alla restituzione di parte degli stipendi dei portavoce del Movimento 5 Stelle.

Entro il prossimo 29 febbraio le scuole possono presentare progetti riguardanti efficientamento energetico, messa in sicurezza, mobilità sostenibile, rigenerazione di spazi scolastici e sostenibilità. Le proposte progettuali verranno votate sulla piattaforma Rousseau su base regionale, senza indicazione della città e dell’istituto in modo da valorizzare nella scelta l’idea progettuale.

Quelli più votati riceveranno un contributo fino a 20 mila euro per realizzarlo.

In queste settimane che precedono la scadenza stiamo incontrando genitori, docenti e dirigenti scolastici per far conoscere questa occasione per rendere le nostre scuole del territorio più accoglienti e improntate alla sostenibilità.

La scuola è il più grande strumento di libertà e di riscatto sociale. Puntiamo sull’istruzione e sulla qualità degli ambienti scolastici perché è la chiave per aprire le porte del futuro.

Visita il nostro Portale Eventi per conoscere i dettagli dell’iniziativa e per sapere dove incontrarci sui territori. Presentare i progetti è semplicissimo: basta compilare questo form e allegare la documentazione richiesta.

TUTTI POSSIAMO CONTRIBUIRE A DIFFONDERE QUESTA INIZIATIVA:

Organizza un banchetto nella tua città per promuovere Facciamo EcoScuola, Scarica il KIT con i materiali esplicativi perfetti per l’occasione.

Sarà sufficiente organizzare un banchetto e cogliere l’occasione di dialogo con i cittadini per esporre i punti salienti di Facciamo EcoScuola.

Potrai anche inserire la data e il luogo del tuo banchetto sul portale eventi del MoVimento 5 Stelle, compilando questo FORM.

C’è ancora un mese per partecipare!

Con Facciamo EcoScuola portiamo il futuro in classe!