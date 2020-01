L’Italia aiuta l’Australia

In questi giorni tutti noi assistiamo alla tragedia che sta vivendo l’Australia.

Milioni di ettari di terra devastata dagli incendi, decine di morti, migliaia di evacuati, e le immagini strazianti di un numero inimmaginabile di animali morti, koala, canguri e tante altre specie che secondo alcune stime sarebbero mezzo miliardo. Una distruzione che a qualcuno ha fatto pensare a una vera e propria guerra all’ambiente.

Ci si sente impotenti di fronte a tanto dolore e tanta morte. Come Italia, possiamo fare una piccola parte, ma ogni aiuto conta quando un disastro è di queste proporzioni: ho comunicato all’Australia la disponibilità dell’Italia a fornire mezzi in supporto alla popolazione colpita per far sì che questo Paese, grande praticamente quanto un continente, possa risollevarsi.

È necessario capire le cause di questa tragedia, dai cambiamenti climatici alla possibilità di incendi dolosi, ma intanto l’aiuto che sta arrivando da più parti, lo spirito di solidarietà e l’esempio di tanti cittadini che salvano gli animali, li dissetano e prestano loro cure sono ciò che più dà speranza.