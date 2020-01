Le batterie del futuro: prodotte con l’acqua di mare e si ricaricano in 5 minuti

La ricerca di soluzioni innovative per l’accumulo di energia si sta concentrando nella sperimentazione di nuovi materiali e modalità per garantire sempre maggiori performance in manieraed economica. Gli sforzi dei ricercatori sono concentrati, in particolare, nella realizzazione di accumulatori che abbiano una sempre, oltre che miglioramenti nei sistemi di controllo della temperatura; il tutto mantenendo o riducendo il peso complessivo grazie a un incremento dell’efficienza.

Questa particolare attenzione al peso è giustificata dall’ampio spettro di applicazioni delle batterie nella nostra società, che le rende indispensabili nell’elettronica di consumo, gli smartphone, i pc portatili ma anche i wearable, e sempre più importanti nei trasporti, grazie alla diffusione della mobilità elettrica.

Le batterie elettrochimiche convertono l’energia da chimica a elettrica. L’elemento costruttivo elementare è la cella, un dispositivo che converte l’energia mediante reazioni elettrochimiche e che comprende due piastre denominate elettrodi (anodo e catodo) immerse in un liquido particolare detto elettrolita. Il processo di conversione permette di accumulare carica elettrica, restituirla nella fase di scarica e per raggiungere il valore desiderato di energia da accumulare, le celle sono collegate l’una all’altra in serie o in parallelo.

Le batterie oggi commercialmente più diffuse sono quelle agli ioni di litio, costituite da un anodo di grafite e un catodo di vari componenti, in genere metalli pesanti come nichel o cobalto. L’elettrolita è, invece, un sale di litio sciolto in un solvente. Questa tecnologia ha permesso di realizzare dispositivi leggeri, robusti e ricaricabili fino a centinaia di volte e non è un caso che il premio Nobel per la Chimica 2019 sia stato conferito a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino, scopritori delle batterie agli ioni di litio.

Queste ultime, grazie alle migliori caratteristiche tecniche, tra cui spicca proprio il minor peso, hanno rapidamente superato in molti settori di utilizzo le tradizionali tecnologie che utilizzano piombo, zinco metallico e biossido di manganese (dette anche alcaline). La fabbricazione di questi dispositivi comporta, tuttavia, la necessità di reperire minerali costosi, spesso concentrati solo in alcuni Paesi del mondo e con un impatto ambientale e umanitario da non trascurare. Per questo sono già in corso importanti progressi nella riduzione dell’utilizzo del cobalto, specie nel settore della mobilità elettrica, dove grazie a importanti investimenti si sta puntando alla totale eliminazione di questo materiale. In questo contesto, ha assunto particolare importanza lo sviluppo di materiali alternativi rispetto all’utilizzo dei metalli pesanti o la ricerca di soluzioni con diverso principio di funzionamento.

Diversi centri di ricerca e consorzi, con partecipazione pubblica e privata, stanno sperimentando con successo una moltitudine di tecnologie innovative nell’ambito delle batterie.