I prossimi appuntamenti con i Portavoce del MoVimento 5 Stelle

Ogni fine settimana, c’è tantissimo MoVimento 5 Stelle in giro per l’Italia. Anche durante queste festività, non mancano le occasioni per incontrare i Portavoce del Movimento e confrontarti con loro: scopri tutti gli appuntamenti su partecipa.ilblogdellestelle.it.

E poi sono sempre di più i banchetti di Giocattoli in MoVimento presenti in tutto il Paese, in cui sarà possibile portare i propri vecchi giocattoli e scambiarli. Chiuderemo il 6 gennaio, il giorno dell’Epifania, con una grande festa di solidarietà e di riuso in tutta Italia. Cerca l’evento più vicino a te e vieni a scambiare i tuoi giocattoli usati!

Ecco gli eventi dei prossimi giorni:

A Como, c’è tempo fino al 19 gennaio per partecipare al Bando Arte, promosso da Giovanni Currò.

Venerdì 3 gennaio

A Torremaggiore (FG) ci sarà la Tombolata a km 0 con Gisella Naturale, mentre con Giocattoli in MoVimento saremo a Isernia e Ostiglia (MN).

Sabato 4 gennaio

A Bergamo con Guia Termini parleremo di Facciamo EcoScuola, mentre con Giocattoli in MoVimento saremo a Spresiano (TV), Castelvetrano (TP), Asti, Guidonia Montecelio (RM), Nonantola (MO), Fiumicino (RM), Carpi (MO), Brindisi, Benevento, Milano, Misterbianco (CT), Cellamare (BA), Isernia, Qualiano (NA), Civitavecchia (RM), Favara (AG), San Giovanni Valdarno (AR), Roma, Cagliari, Roccasecca (FR), Mazara del Vallo (TP), Bergamo, Tarquinia (VT) e Formia (LT).

Domenica 5 gennaio

Con Giocattoli in MoVimento saremo a Castelvetrano (TP), Milano, Isernia, Civitavecchia (RM), Carpaneto Piacentino (PC), Sinnai (CA), Brembate (BG), Grotte (AG), Porto Torres (SS), Lodi, Trapani, Aquino (FR), Fiume Veneto (PN), Giardini Naxos (ME), Roma, Genzano di Roma (RM), Roccella Jonica (RC), Ragusa, Caiazzo (CE), Ladispoli (RM), Alghero (SS), Legnano (MI), San Nicola la strada (CE), Palermo, Bitonto (BA), Montopoli di Sabina (RI), Galatina (LE), Aquino (FR), Potenza, San Giorgio a Cremano (NA), Tremestieri Etneo (CT), Milano, Bergamo, Roma, Città Sant’Angelo (PE), San Martino in Pensillis (CB), Caserta, Cancello ed Arnone (CE).

Lunedì 6 gennaio

Saremo con Giocattoli in MoVimento a Castelvetrano (TP), Taurisano (LE), Castell’Arquato (PC),

Sorbolo Mezzani (PR), Trieste, Termoli (CB), Limbiate (MB), Selci (RI), Scordia (CT), Agrate Brianza (MB), Paullo (MI), Pordenone, Bari, Porto Mantovano (MN), Palermo, Guidizzolo (MN), Ostuni (BR), Pesaro, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Polistena (RC), Melfi (PZ), Pantigliate (MI), San Cataldo (CL), Pescara, Caiazzo (CE), Marsala (TP), Corigliano Rossano (CS), Venosa (PZ), Ascoli Satriano (FG), Crotone, Nuoro, Cordenons (PN), Biella, Prato, Alessandria, Lanciano (CH) e Pontenure (PC).