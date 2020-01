Gli appuntamenti del weekend con i Portavoce del MoVimento 5 Stelle

Ogni fine settimana, c’è tantissimo MoVimento 5 Stelle in giro per l’Italia.

Scopri su partecipa.ilblogdellestelle.it tutti gli appuntamenti dove incontrare i Portavoce del MoVimento 5 Stelle e confrontarti con loro.

In questi giorni entrano nel vivo anche le campagne elettorali per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria.

Sabato 11 gennaio, Luigi Di Maio sarà a Scandiano e a Cesenatico.

Ma tanti altri saranno i momenti di incontro e di confronto su tutto il territorio nazionale. Scoprili qui!

In Calabria:

Venerdì 10 gennaio

Giuseppe L’Abbate e Paolo Parentela saranno in provincia di Vibo Valentia mentre Francesco Aiello, candidato Presidente, sarà a Trebisacce.

Sabato 11 gennaio

Elisa Scutellà, Elisabetta Barbuto e Francesco Aiello saranno a Cirò Marina.

Domenica 12 gennaio

Stefano Buffagni e Francesco Aiello saranno insieme in tour nel cosentino.

In Emilia-Romagna:

Venerdì 10 gennaio

A San Paolo bel sito (NA), con Luigi Iovino parleremo di Facciamo EcoScuola.

A Nardò con Maria Soave Alemanno.

A Como, c’è tempo fino al 19 gennaio per partecipare al Bando Arte, promosso da Giovanni Currò.

Sabato 11 gennaio

Con Luigi Di Maio, ci vediamo a Scandiano e a Cesenatico.

A Castelvetrano con Valentina D’Orso.

A Anagni con Ilaria Fontana.

A Viagrande con Tiziana Drago e Cinzia Leone.

A Como, c’è tempo fino al 19 gennaio per partecipare al Bando Arte, promosso da Giovanni Currò.