GiocattoliInMoVimento, ultima chiamata: dona un sorriso ai bambini per la Befana

La festa della Befana rappresenta da sempre un giorno speciale per tutti i bambini (e non solo). Molti di questi purtroppo non hanno la fortuna di festeggiare questa ricorrenza, che chiude il periodo natalizio con la tradizionale calza, dolci, carbone e, ovviamente, i giocattoli.

Eppure tutti noi possiamo fare qualcosa per questi bambini. Come? In tantissime piazze troverete i banchetti di Giocattoli in Movimento, l’iniziativa del Movimento 5 Stelle per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati che si conclude proprio oggi.

Come funziona? Semplice! Portate due giocattoli a uno dei banchetti, in cambio ne riceverete uno. Con Giocattoli in Movimento mettiamo al centro due temi per noi fondamentali: spreco e solidarietà. Quanti bambini hanno giocattoli, in molti casi nuovi, con cui non giocano più? Con questa iniziativa potrete portare due giocattoli o due libri e in cambio ve ne daremo uno.

Tutti i giocattoli che verranno raccolti a fine giornata saranno donati a strutture che lavorano con l’infanzia come case di accoglienza per minori, reparti pediatrici o asili pubblici.

Se da una parte i protagonisti sono la solidarietà e i bambini, dall’altra abbiamo la possibilità di ridurre drasticamente i nostri rifiuti. Sì perché molto spesso i giocattoli dei nostri figli, talvolta nuovi o comunque ancora utilizzabili, diventano spazzatura destinata a discariche o inceneritori. Con Giocattoli in Movimento interrompiamo questo ciclo. Con questa iniziativa dalla doppia efficacia da una parte tuteliamo l’ambiente e dall’altra diamo la possibilità a molti bambini di avere dei giocattoli.

Quindi cosa aspettate? Oggi è l’ultimo giorno per partecipare.

Partecipare è semplice: visitate il Portale eventi del MoVimento 5 Stelle e cercate lo stand più vicino.

Non perdete tempo. Chi regala un gioco, regala un sorriso e una speranza.

#GiocattoliInMovimento

Nella giornata di oggi saremo con Giocattoli in MoVimento a Castelvetrano (TP), Taurisano (LE), Castell’Arquato (PC), Sorbolo Mezzani (PR), Trieste, Termoli (CB), Limbiate (MB), Selci (RI), Scordia (CT), Agrate Brianza (MB), Paullo (MI), Pordenone, Bari, Porto Mantovano (MN), Palermo, Guidizzolo (MN), Ostuni (BR), Pesaro, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Polistena (RC), Melfi (PZ), Pantigliate (MI), San Cataldo (CL), Pescara, Caiazzo (CE), Marsala (TP), Corigliano Rossano (CS), Venosa (PZ), Ascoli Satriano (FG), Crotone, Nuoro, Cordenons (PN), Biella, Prato, Alessandria, Lanciano (CH) Sassari, Parma, Maddaloni (CE) San Paolo Bel Sito (NA) e Pontenure (PC).