Facciamo EcoScuola, tutto quello che c’è da sapere per partecipare

Con 3 milioni delle restituzioni dei nostri portavoce sosteniamo progetti delle scuole che vogliono portare la sostenibilità in classe. A seguire una serie di domande e risposte per chi vuole comprendere meglio come funziona e magari partecipare presentando un suo progetto.

È un bando pubblico?

No. È una libera iniziativa dei portavoce del MoVimento 5 Stelle, che promuove progetti di sostenibilità ambientale nelle scuole di tutta Italia mettendo a disposizione 3 milioni di euro delle restituzioni volontarie dei parlamentari.

Chi può partecipare?

Tutte le scuole pubbliche statali primarie e secondarie di primo e secondo grado situate in tutte le Regioni Italiane.

Fino a quando si può presentare un progetto?

C’è tempo fino al 29 febbraio 2020 per presentare i progetti. Se sei interessato parlane con il dirigente scolastico della tua scuola e insieme pensate a come migliorarla.

Quali sono i progetti che possono ricevere la donazione?

Entro il 29 febbraio 2020 si può presentare un’idea-progetto che promuova la sostenibilità e l’educazione ambientale a scuola, partendo dai bisogni e dalle esigenze del proprio istituto.

In particolare il progetto dovrà perseguire almeno una delle seguenti finalità: riduzione dell’impronta ecologica tramite l’efficientamento energetico e impianti di energie rinnovabili; interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici; diffusione della mobilità sostenibile; percorsi formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale; rigenerazione degli spazi scolastici; giornate dedicate alla promozione della sostenibilità.

Si possono unire nel medesimo progetto più finalità?

Ogni scuola può presentare un solo progetto con una finalità prevalente. Tuttavia, nell’ambito del medesimo progetto si possono comprendere anche altre finalità e realizzare più azioni (ad esempio: nell’ambito della finalità “riduzione dell’impronta ecologica” di cui alla lettera A, il progetto può prevedere l’installazione di un impianto di risparmio idrico ma può anche comprendere giornate di formazione sull’uso sostenibile dell’acqua o attività pratiche di riciclo e riuso).

Quanto è l’importo massimo da richiedere?

La donazione varia a seconda della finalità perseguita; ciascuna scuola può ricevere per il suo progetto fino a un massimo di 20.000 euro.

L’importo richiesto può comprendere le spese di consulenza?

Sì, ma entro il 10 per cento del totale della donazione richiesta. Se, ad esempio, la scuola chiede 10.000 euro, la consulenza non può superare i 1.000 euro.

Quale modulo occorre compilare per presentare un progetto?

Presentare il progetto è semplicissimo: basterà compilare il form cliccando QUI e allegare la documentazione richiesta nel link dell’iniziativa

Quali documenti occorre inviare per la presentazione del progetto?

Occorre compilare questo form cliccando QUI e inviare, tramite la sezione “upload”, la seguente documentazione:

Pdf del progetto che si intende realizzare con la donazione ricevuta (ammontare massimo di diecimila o ventimila euro a seconda della finalità scelta), indicando il nominativo ed un recapito del responsabile del progetto;

Cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali ove necessarie;

Apposita dichiarazione del dirigente scolastico che contiene tutte le accettazioni del progetto e l’impegno vincolante a destinare le somme donate esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa (tutti i dettagli sono visualizzabili al link dell’iniziativa).

Cosa fare se il progetto realizzato ha un costo maggiore rispetto all’importo richiesto?

La donazione può essere utilizzata come quota parte di un progetto più ampio, purché sia chiaro nella presentazione del progetto quali specifiche azioni o attività si intendono svolgere con la donazione richiesta e si assuma l’impegno a integrare con risorse proprie la differenza necessaria a realizzare l’intero progetto.

Cosa fare se il progetto realizzato ha un costo inferiore rispetto all’importo richiesto?

L’istituto scolastico si impegna a rendicontare le somme spese per la realizzazione del progetto, nonché a restituire l’eventuale somma residua o non utilizzata. Questa somma residua potrà essere successivamente destinata ai progetti ritenuti idonei nella graduatoria risultante dalle votazioni on line.

Quanti progetti ricevono il contributo?

Non c’è un numero prestabilito di progetti destinatari della donazione. Riceveranno il contributo i progetti più votati fino al raggiungimento dell’ammontare complessivo previsto per ogni regione.

Chi decide quali sono i progetti da sostenere?

Saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau a votare i progetti che preferiscono nella loro regione di appartenenza. A quelli più votati andrà un contributo massimo di 10.000 o 20.000 euro, in base alla tipologia di intervento. Ciascuna scuola può richiedere anche somme inferiori rispetto ai tetti stabiliti per le diverse tipologie di progetto.

I progetti delle scuole di città più piccole non rischiano di essere penalizzati rispetto a quelli di scuole presenti in città più grandi?

No, perché il voto riguarda soltanto le attività previste dal progetto, ciascuno dei quali sarà contrassegnato da un numero progressivo, dunque la scuola proponente resta anonima e non viene citata la città di appartenenza.

Dove sarà consultabile la graduatoria dei progetti destinatari del contributo?

L’elenco dei progetti più votati sarà pubblicato sul Blog delle Stelle e a tutte le fasi della votazione sarà data la massima visibilità.

Quando arriverà la donazione?

Una volta ultimate la fase di voto su Rousseau, si provvederà a versare le donazioni. Tutte le informazioni saranno comunicate sul Blog delle Stelle in maniera tempestiva.

Dopo quanto tempo dalla ricezione dell’importo posso iniziare il progetto?

Subito! Con l’impegno ad avviare l’esecuzione del progetto entro sei mesi dal

ricevimento della somma donata.

Cosa fare dopo la realizzazione de progetto?

La scuola dovrà rendicontare le somme spese per realizzare del progetto, inviando copia in pdf

della documentazione contabile all’indirizzo di posta elettronica [email protected], nonché restituire l’eventuale somma residua o non utilizzata.

A quale indirizzo posso chiedere ulteriori informazioni?

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, è possibile inviare una mail all’indirizzo: [email protected]