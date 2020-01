Facciamo EcoScuola scade il 29 febbraio. Dillo a tutti!

Manca poco più di un mese alla scadenza di Facciamo EcoScuola e sono già tantissimi i progetti presentati per migliorare le scuole pubbliche di tutta Italia.

Con Facciamo EcoScuola, le restituzioni dei portavoce del MoVimento 5 Stelle tornano direttamente ai cittadini, finanziando i progetti di sostenibilità ambientale e di abbattimento delle barriere architettoniche presentati dalle scuole.

È una preziosa occasione per tutti i dirigenti scolastici per migliorare la propria scuola, ma anche per insegnanti, genitori e alunni per aprire un dialogo costruttivo con il luogo in cui si formano i cittadini di domani.

Possono partecipare tutte le scuole pubbliche statali e l’importo totale a disposizione è di oltre 3 milioni di euro, derivata dalle restituzioni dei portavoce di parte dei loro stipendi.

I progetti più votati riceveranno fino a 20.000 euro.

• TUTTI POSSIAMO CONTRIBUIRE A DIFFONDERE QUESTA INIZIATIVA:

organizza un banchetto nella tua città per promuovere Facciamo EcoScuola, Scarica il KIT con i materiali esplicativi perfetti per l’occasione.

Sarà sufficiente organizzare un banchetto e cogliere l’occasione di dialogo con i cittadini per esporre i punti salienti di Facciamo EcoScuola.

Potrai anche inserire la data e il luogo del tuo banchetto sul portale eventi del MoVimento 5 Stelle, compilando questo FORM.

Trovi tutte le informazioni QUI. C’è ancora tempo per partecipare a Facciamo EcoScuola,

DILLO A TUTTI!