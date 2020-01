Esaurite TUTTE le copie del Calendario santi laici 2020. Prenota subito una ristampa!

In pochi giorni sono andate esaurite TUTTE le copie dell’edizione 2020 del Calendario santi laici che avevamo messo a disposizione.

Un grande successo per il calendario ideato da Gianroberto Casaleggio per ricordare e onorare la memoria di tante donne e uomini del nostro Paese che hanno dedicato la loro vita, in molti casi perdendola, al bene comune, alla lotta alla criminalità organizzata e a cause di giustizia.

In tanti ci avete scritto e ci state scrivendo per chiederci dove e se sarà possibile prenotarne altre copie. Abbiamo pertanto deciso di esaudire questo vostro piccolo desiderio e di procedere con una ristampa.

Per prenotare ora una copia del Calendario santi laici che sarà spedita direttamente a casa tua puoi cliccare QUI o sul pulsante di seguito. Ti consigliamo di affrettarti, le prenotazioni saranno aperte per pochi giorni, fino al 9 febbraio 2020!