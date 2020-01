Ecco 40 provvedimenti realizzati dal MoVimento per gli italiani. CHIACCHIERE vs FATTI

Abbiamo il diritto di essere giudicati al termine della legislatura. Abbiamo già realizzato molti punti del nostro programma e dobbiamo continuare a lavorare duro per migliorare la qualità della vita degli italiani. Fa bene, però, ricordare quanto siamo riusciti a fare in soli 18 mesi:

⭐ Il Reddito e la pensione di cittadinanza

⭐ L’aliquota agevolata per le partite IVA

⭐ Quota 100

⭐ La Legge anticorruzione

⭐ L’Abolizione della prescrizione

⭐ Il Taglio delle pensioni d’oro

⭐ L’Abolizione dei vitalizi dei parlamentari

⭐ 10.000 assunzioni nelle forze dell’ordine

⭐ 1 miliardo e mezzo di euro per il risarcimento ai risparmiatori truffati delle banche

⭐ 1 miliardo di euro per l’innovazione

⭐ Il Decreto dignità per i contratti stabili

⭐ La Class action

⭐ Il Codice rosso per proteggere donne e bambini

⭐ Lo Stop a nuove trivellazioni nei nostri mari

⭐ L’Ecobonus per le auto elettriche

⭐ 11 miliardi di euro contro il dissesto idrogeologico

⭐ L’Aumento del tempo pieno nelle scuole del sud

⭐ Lo Stop dell’aumento dell’iva

⭐ Il Decreto clima

⭐ La Legge salvamare

⭐ Lo stop aumento pedaggi autostradali

⭐ 4 miliardi di euro per il Green new deal

⭐ Taglio del cuneo fiscale

⭐ Lo stop alla pubblicità del gioco d’azzardo

⭐ l’Aumento degli stipendi ai vigili del Fuoco

⭐ l’Assunzione di 50.000 insegnanti precari

⭐ Il taglio dei parlamentari”

Ma la verità è che non ci accontentiamo.