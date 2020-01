Calendario Santi laici 2020, un’idea di Gianroberto Casaleggio. Richiedilo qui

“Ci sono persone, donne e uomini, che vivono la loro vita facendo ciò che è bene non solo per loro stessi, ma anche per chi gli sta intorno.

Facendo ciò che è giusto e combattendo l’ingiustizia. Lo fanno in modo semplice, nella quotidianità, lontani dalle telecamere e dai fotografi, nell’anonimato.

Utilizzano il tempo della loro esistenza terrena per fare la loro piccola parte nel rendere questo mondo un posto migliore da lasciare a chi verrà. Come delle rondini, volano alto nelle loro scelte quotidiane, senza mai toccare terra. Senza scendere a compromessi.

Non hanno super poteri, semplicemente quando si trovano a un bivio, scelgono di fare ciò che è giusto.

Donne e uomini che da soli danno l’esempio, lasciando un seme di speranza a chi li incontra in vita, ma che insieme fanno e hanno fatto la differenza. Donne e uomini che combattono e hanno combattuto una rivoluzione luminosa e gentile.

Questo calendario è per onorare la loro memoria, mantenere vive le loro idee e ricordare le loro azioni ogni giorno dell’anno.”

Davide Casaleggio

• Per richiedere una copia dell’edizione del 2020 del Calendario Santi Laici (che verrà spedita direttamente a casa tua) puoi cliccare qui, successivamente cliccare sul pulsante “Partecipa” e seguire le indicazioni.

Sono disponibili 220 copie prenotabili a partire da oggi fino al 15 febbraio (fino ad esaurimento scorte). •