Autostrade, finalmente la norma che revoca le concessioni ai Benetton

Nel decreto Milleproroghe abbiamo finalmente inserito una norma che riguarda le concessioni di Autostrade per l’Italia. Il decreto Milleproroghe è l’ultimo decreto che si approva durante l’anno, credo sia entrato in Gazzetta ieri o l’altro ieri.

Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso, per alcune infrastrutture italiane ma anche in generale, che ci permetterà di revocare le concessioni ai Benetton.

Tutti si sono scandalizzati, perché quando abbiamo messo questo decreto in Gazzetta è crollato il titolo in Borsa di Atlantia, ma come mai non si sono scandalizzati allo stesso modo quando è crollato il ponte Morandi?

Qui c’è un tema, che veramente assurdo, per cui è crollato il ponte Morandi ma non si sa di chi è la colpa, invece chi doveva fare la manutenzione erano i Benetton, e adesso ogni cosa che dici sulle concessioni autostradali è diventato un attentato al titolo in Borsa di Atlantia.

Attenzione, non facciamoci fregare. Anche perché non è che nessuno gestirà più le autostrade, i dipendenti avranno anche il passaggio di cantiere, quindi tutta la retorica sul fatto che si perdono i posti di lavoro è una sciocchezza.

Si perdono i profitti dei Benetton. Ed è giusto, perché non hanno fatto il loro dovere con la loro azienda Autostrade per l’Italia per manutenere quel ponte.

Ma non solo quel ponte, perché l’avete visto qualche giorno fa: in Liguria è crollato il tetto di una galleria delle autostrade. Ora io non voglio mettermi a commentare tutte le volte in cui crolla un viadotto autostradale, però io non sono tranquillo sul fatto che ci siano quei signori che non hanno mantenuto il ponte Morandi che oggi stanno gestendo 3.000 chilometri di autostrade d’Italia, su cui tutte le famiglie italiane si muovono ogni giorno.

Dobbiamo riprenderci quella gestione.

