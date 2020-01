Amministrative 2020: Scuola Open Comuni e Team del futuro a supporto dei candidati

Ieri sono partite le due giornate di formazione della scuola di Open Comuni per i candidati alla carica di Sindaco per il Movimento 5 Stelle alle amministrative 2020. Nel corso di queste giornate i candidati stanno incontrando anche i componenti del Team del Futuro nazionale appena formatosi che ha immediatamente iniziato a lavorare per programmare il lavoro dei prossimi anni.

Contestualmente alle sessioni formative i componenti del Team del futuro stanno incontrando individualmente i singoli candidati al fine di fare una fotografia di ogni realtà territoriale e di avviare un progetto di lavoro con ciascuno al fine di realizzare un percorso personalizzato di supporto per tutti i Comuni che andranno al voto.

Sono presenti i sei facilitatori organizzativi Danilo Toninelli (campagna elettorale), Paola Taverna (attivismo), Emilio Carelli (Comunicazione), Ignazio Corrao (Enti Locali), Barbara Floridia (Formazione) e Enrica Sabatini (coordinamento e affari interni).

La sinergia tra il nuovo Team del Futuro e la Scuola di Rousseau nel supportare i candidati delle prossime amministrative è una modalità operativa estremamente potente. I nostri candidati potranno infatti contare sul supporto dei 12 facilitatori tematici per la definizione del programma elettorale e dei 6 facilitatori organizzativi per la campagna elettorale, per la comunicazione, per la formazione dei candidati, per l’organizzazione di iniziative di partecipazione degli attivisti e per il collegamento ai Comuni amministrati.

Il livello di attenzione e professionalità che intendiamo garantire a chiunque intenda mettersi a disposizione del MoVimento è altissimo, a partire proprio da coloro che si candidano a fare il lavoro duro sui territori mettendoci la faccia, per provare a portare un Cambiamento positivo nella propria comunità. Non è un caso che tra le prime attività pianificate per il Team del Futuro ci sia quella di supportare i nostri candidati sindaci nella progettazione delle migliori proposte politiche da offrire ai loro territori e ai loro concittadini.

Vogliamo lavorare perchè i cittadini italiani, una volta arrivati alle urne, possano scegliere il migliore progetto di governo cittadino e il miglior candidato possibile per realizzarlo.