Agevolazioni per i fuorisede che tornano a votare in Calabria ed Emilia-Romagna

Votare per le Regionali in Calabria ed Emilia Romagna non sarà difficile per i fuori sede. Infatti, ci sono sconti su treni e aerei in occasione delle elezioni.

Chi dovrà tornare a casa per votare potrà quindi approfittare di tariffe agevolate e sconti fino al 70% sul prezzo del biglietto di andata e ritorno messi a disposizione da Trenitalia e Italo. Ci saranno offerte ad hoc anche da parte di Alitalia per chi vorrà viaggiare in aereo.

TRENITALIA – I residenti in Italia che tornano a casa per votare possono ottenere il 70% di sconto sul prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale Frecciargento, Frecciarossa, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte e servizio cuccette, o il 60% di sconto sui biglietti per i treni Regionali.

Chi, invece, risiede all’estero usufruisce della tariffa Italian Elector per viaggi internazionali da e per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera. Per ottenere lo sconto, è necessario che il viaggio di andata avvenga a partire dal 17 gennaio 2020, e quello di ritorno entro e non oltre il 5 febbraio 2020. Occorre portare con sé un documento d’identità e la tessera elettorale valida (per il viaggio di ritorno dovrà essere provvista di timbratura che attesti l’avvenuta votazione).

ITALO – Per raggiungere il proprio Comune di residenza per votare alle prossime regionali del 26 gennaio ha diritto a uno sconto del 60% sui biglietti A/R. L’offerta è valida sui biglietti acquistati dal 20 dicembre al 26 gennaio su tariffe Flex o Economy in ambiente Smart o Comfort.

Per ottenere lo sconto il viaggio deve essere di andata e ritorno (l’offerta non si applica a viaggi di sola andata). Il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 17 e il 26 gennaio, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 26 gennaio e il 5 febbraio

A bordo del treno dovranno essere esibiti il documento di identità e la tessera elettorale, che durante il viaggio di ritorno dovrà contenere anche il timbro dell’avvenuta votazione.

Per chi deve tornare in Calabria con Italo c’è la soluzione con cambio: si arriva a Napoli con il treno e poi con Italo Bus fino alla destinazione. Lo sconto, ovviamente, si applica sull’intera tratta.

ALITALIA – Generalmente gli sconti Alitalia per i fuori sede che vanno a votare consistono in una riduzione di 40 euro sul biglietto di andata e ritorno. L’agevolazione è valida per i voli nazionali e per i viaggi da compiersi entro una settimana dal giorno del voto.

Per usufruire dello sconto è necessario esibire al momento dell’imbarco la scheda elettorale o, in alternativa, un’autocertificazione, così come al ritorno, quando sulla tessa elettorale dovrà essere presente il timbro che certifichi l’avvenuta votazione.

Il MoVimento 5 Stelle si presenta come l’alternativa sia in Calabria che in Emilia Romagna. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Non ci sono scuse: tra sconti e agevolazioni, votare sarà semplice ed economico. Dobbiamo farlo consapevoli che il cambiamento passa sempre dalla partecipazione.