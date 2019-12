Gli appuntamenti del weekend con i Portavoce del MoVimento 5 Stelle

Ogni fine settimana, c’è tantissimo MoVimento 5 Stelle in giro per l’Italia. Scopri su partecipa.ilblogdellestelle.it tutti gli appuntamenti dove incontrare i Portavoce del Movimento e confrontarti con loro.

Questi giorni prima di Natale entra nel vivo anche Giocattoli in MoVimento con banchetti in tutto il Paese, in cui sarà possibile portare i propri vecchi giocattoli e scambiarli. Unisciti a noi!

– Ven 20 a Rossano (CS), FACCIAMO ECOSCUOLA con Elisa Scutellà

– Ven 20 a Fondi (LT), APERICENA A 5 STELLE con Raffaele Trano

– Ven 20 a Taranto, Consegna onorificenze O.M.R.I. con Rosa D’Amato

– Ven 20 a Melicuccà di Dinami (VV), Viabilità e Percorso Turistico con Riccardo Tucci e Giuseppe Auddino.

– Sab 21 a Mercato San Pellegrino (SA), Europa, fondi europei: Organizziamo il Futuro con Felicia Gaudiano

– Sab 21 a Erice (TP), La riforma dei rifiuti in Sicilia con Vincenzo Santangelo, Giampiero Trizzino e Valentina Palmeri

– Sab 21 a Zafferana Etnea (CT), Sisma di Santo Stefano 2018. Un anno dopo con Tiziana Drago

– Dom 22 a Manfredonia (FG), Concerto di Natale con Francesca Troiano

– Dom 22 Calatafimi (TP), AUGURI A 5 STELLE con Vincenzo Santangelo

GIOCATTOLI IN MOVIMENTO

Venerdì 20 saremo a Castellarano (RE) e a San Teodoro (OT).

Sabato 21 saremo a Nonantola (MO), a Carpi (MO), a Ostuni (BR), a Bologna (BO), a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e ad Avellino (AV).

Domenica 22 saremo a Grotte (AG), a Spresiano (TV), a Codogno (LO), a Altamura (BA), a Siracusa (SR), a Vasto (CH), a Milano e a Gallipoli (LE).