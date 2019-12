GiocattoliInMoVimento, Alessandro Di Battista e Timmy ci saranno. E tu?

Timmy, nonostante il tuo nome particolare, hai un sacco di amici.

Quindi devi per forza partecipare a questa iniziativa che ci sarà in tantissime piazze italiane fino al 6 gennaio.

Parliamo di Giocattoli in Movimento.

Dove si terrà questo evento? Lo puoi scoprire sul sito di Rousseau nell’area eventi.

Ad accoglierci nelle piazze ci saranno tantissimi stand.

• COME FUNZIONA GIOCATTOLI IN MOVIMENTO? •

Ogni genitore o bambino può portare agli stand due giocattoli o due libri e in cambio può prendere un giocattolo o un libro. E’ un modo per rimettere in circolo giocattoli tra virgolette “vecchi” anche se in realtà sono nuovissimi.

Se ci pensate, nelle stanze di tanti bambini ci sono tantissimi giocattoli nuovi ma che non vengono più utilizzati, e magari c’è pure poco spazio dove stiparli. I bambini giocano con i giocattoli durante un tempo limitato e ne vogliono sempre di nuovi. La cosa più bella è poter condividere questi giocattoli non utilizzati e fare in modo che tanti bambini possano essere felici.

E poi, Timmy, sono sicuro che questa iniziativa renderà ancora più magiche queste feste e stabilire un po’ più di senso di comunità.

Timmy mi devi garantire la tua partecipazione.

Dimenticavo: devi dirlo a quanti più amici possibili!

• VUOI ORGANIZZARE ANCHE TU UN’INIZIATIVA DI GIOCATTOLI IN MOVIMENTO? •