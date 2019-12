Giocattoli in MoVimento, una grande opportunità per mamme e bambini

Timmy, ormai questa iniziativa tu la conosci benissimo. Sì, dopo il successo dello scorso anno, torna Giocattoli in Movimento.

Fino al 6 gennaio è possibile raggiungere i nostri banchetti a cinque stelle per portare giocattoli che i vostri figli non utilizzano più.

Basta lasciare due giocattoli o due libri a uno dei banchetti che troverete nelle piazze di tantissime città , per riceverne uno. Sai Timmy, questa iniziativa ha riscosso un notevole successo nella mia città lo scorso anno. Abbiamo regalato insieme ai portavoce locali una speranza a tanti bambini. Soprattutto, gli abbiamo regalato un sorriso. Molte mamme, pensa, sono state ben felici di liberare le camerette dei propri figli da pile di giocattoli che i propri bambini non utilizzavano più.

Soprattutto, Giocattoli in Movimento è un momento unico nel suo genere perché diamo la possibilità a tanti bambini meno fortunati di ricevere un giocattolo o un libro.

Partecipare è semplice.

Io e Timmy invitiamo tutti i portavoce, attivisti, simpatizzanti a partecipare a questa iniziativa. La condivisione è fondamentale.

Ripeto: avete tempo fino al 6 gennaio per portare giocattoli o libri ai nostri banchetti. Giocattoli in Movimento rappresenta condivisione, solidarietà, lotta agli sprechi, tutela dell’ambiente. In particolare, Giocattoli in Movimento è una grande opportunità per regalare un sorriso ai bambini che non hanno la possibilità di ricevere un giocattolo.

Ciao da me e Timmy. Vi aspettiamo!