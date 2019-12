Decreto Fiscale: un nuovo patto tra Stato e cittadini per abbattere le tasse

Semplificazioni fiscali, incentivi, sistemi premianti per i contribuenti onesti e inasprimento della disciplina per alcuni reati tributari, in particolare quella sui grandi evasori.

Sono questi alcuni dei capisaldi che caratterizzano il Decreto Fiscale, che abbiamo approvato ieri in via definitiva al Senato.

Il tratto distintivo di questo provvedimento è quello di modernizzazione e rendere più trasparente il rapporto tra fisco e contribuenti. Un rapporto fiduciario che va recuperato per il bene di tutto il Paese: i cittadini hanno il diritto di sentirsi tutelati e di ricevere i servizi che meritano e, contemporaneamente, va contrastato il fenomeno della grande evasione, una forma di parassitismo che pesa sulle spalle della comunità e danneggia i cittadini onesti. Va ripristinato un principio di equità secondo cui ciascuno deve fare la propria parte, proporzionalmente alle singole possibilità.

La solita becera narrazione delle opposizioni racconta che il Decreto Fiscale è una tagliola per i cittadini, che aumentiamo le tasse, che lo Stato è contro i cittadini. Sfidiamo i soliti chiacchieroni sul campo che preferiamo: quello dei fatti. Qui di seguito riporto solo alcune delle misure principali contenute nel Decreto Fiscale, che vanno a sostegno dei cittadini nel segno dell’equità, il giudizio lo lasciamo a voi:

Lotta alla grande evasione: Abbiamo abbassato le soglie di punibilità e alzato le pene per i grandi evasori, cioè chi emette false fatture o dichiara meno di quanto dovrebbe. In concreto: per chi non paga le tasse per grandi importi, vale a dire per somme al di sopra dei 100 mila euro, sarà molto più difficile eludere la giustizia e il carcere.

Aumenta il Prelievo erariale unico (Preu) per le new slot e le videolottery (rispettivamente il rispettivamente portato al 23 % e al 9%). Tampon tax: Dal 1 gennaio 2020 l’Iva su tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili scenderà dal 22% al 5%. 21 milioni di donne in Italia utilizzano abitudinariamente assorbenti, tampax e salvasplip usa e getta che contengono al loro interno sostanze come cotone non ecologico, polipropilene, poliestere, polimeri. Ogni anno finiscono nel ciclo dei rifiuti oltre 150mila tonnellate di plastica contenuta al loro interno.

Con queste e altre misure contenute nel Decreto fiscale ci siamo fatti carico di affrontare un grande tema, rispetto al quale fino ad oggi le altre forze politiche erano scappate (salvo lasciare la patata bollente a chi sarebbe venuto dopo di loro): mettere fine a una enorme distorsione e dispersione di finanze.

Lo stiamo facendo e le risorse recuperate per la collettività lo vogliamo trasformare immediatamente in un intervento di abbattimento delle tasse.