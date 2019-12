Con il “Quartieri Tour” abbiamo dato finalmente voce ai problemi dei cittadini

#StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese.

Treviso Tour dei quartieri 2019 #treviso #m5streviso #segnalazioni #quartieriAbbiamo consegnato in Comune le segnalazioni che il gruppo di attivisti di Treviso coordinati da Michele Schiavinato hanno raccolto in questi mesi nei vari quartieri di periferia!Attendiamo di parlarne con il Sindaco!Il documento è disponibile a tutti qui:https://www.movimento5stelletreviso.it/treviso-tour-dei-quartieri-2019-la-consegna-delle-segnalazioni-e-delle-proposte/⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Pubblicato da MoVimento 5 Stelle Treviso su Lunedì 8 luglio 2019

a cura del meetup Treviso 5 Stelle:

• IL PROBLEMA

Abbiamo percepito la necessità di coinvolgere in maniera capillare i residenti di Treviso in una attività di segnalazione/dibattito su problematiche ed eventuali proposte delle realtà dei quartieri.

• L’INIZIATIVA

Abbiamo organizzato il “Tour dei quartieri”. L’iniziativa si riassume in “volantinaggio-Gazebo-Report”, in questo preciso ordine. Il Tour si è protratto più o meno per 5 mesi; ogni sabato organizzavamo un gazebo in un quartiere diverso. Nei giorni che precedevano quel sabato facevano un volantinaggio in quel quartiere casa per casa, nelle cassette delle lettere. Il volantino oltre ad annunciare l’imminente gazebo conteneva uno spazio apposito in cui il residente poteva scrivere una segnalazione e portarcelo al gazebo. Quando i residenti ci portavano il volantino con la segnalazione aprivamo con loro un dibattito sulle questioni del quartiere. Dopo ogni appuntamento veniva scritto un breve report che veniva pubblicato sul nostro sito e sui nostri social.

Notare bene che il volantinaggio veniva effettuato dagli stessi attivisti presenti al gazebo perché il solo percorrere in bicicletta ogni singola via ci dava già una prima impressione dello stato di salute del quartiere.

• IL RISULTATO

Con questa iniziativa per 5 mesi siamo stati gli occhi e le orecchie dei quartieri di Treviso. Dai 15 quartieri il Tour ha fatto emergere 102 segnalazioni. Tali segnalazioni, oltre ad essere pubblicate puntualmente e periodicamente ogni settimana ad ogni tappa del Tour, sono state anche inserite in un documento che a fine Tour è stato consegnato al Sindaco di Treviso.

L’iniziativa ha fatto sentire i cittadini un po’ più partecipi e un po’ più comunità. Abbiamo ricevuto molte manifestazioni di gratitudine per la considerazione che abbiamo dato alle loro problematiche quotidiane e al tempo stesso abbiamo elaborato una migliore consapevolezza del nostro territorio.

Con il Tour dei quartieri siamo anche riusciti a condizionare e indirizzare alcune politiche del comune pur senza essere al governo della città.

